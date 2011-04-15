60% российских компаний в сегменте СМБ пострадали от вредоносного ПО в 2019 году, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, подвела итоги исследования о киберугрозах для предприятий СМБ в 2019 году. В нём приняли участие десятки ИТ-директоров и владельцев бизнеса, рассказавших об актуальных проблемах защиты информационных активов и их последствиях.



Выяснилось, что от внешних угроз пострадали 94% российских предпринимателей в СМБ-секторе, а от внутренних — 87%. Наиболее распространенными среди них стали спам (в мультивариантном опросе данный вариант отметили 73% респондентов) и вредоносное ПО (60%). 45% столкнулись с шифраторами, 21% — с DDoS-атаками и 31% — с фишингом.



Многие респонденты отметили, что относят вредоносное ПО скорее к внутренним угрозам, поскольку чаще всего оно попадает на рабочие устройства как раз из-за халатного отношения персонала. Сотрудники отключают антивирус, скачивают файлы с ненадёжных ресурсов, пользуются внешними носителями, на которых может оказаться нежелательная программа.



Также, актуальной проблемой для российского среднего и малого бизнеса стали утечки данных. От внутренних утечек пострадала каждая четвёртая компания (25%), от внешних — 7%. Утечки могут нанести серьёзный финансовый и репутационный ущерб компании, особенно на начальных этапах её развития. Более того, нейтрализация последствий утечек нередко требует непосильных для небольшого предприятия вложений.



Специалисты ESET изучили, какие меры защиты информационных активов от киберугроз предпринимают компании, участвующие в исследовании. Наибольшей популярностью пользуются антивирусные решения (их отметили я 93% респондентов). 26% компаний внимательно следят за обновлением ПО, а также осуществляют контроль внешних устройств (54%).



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.















"AK&M" от 17.03.2020