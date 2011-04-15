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17/03/2020
16:26

Задолженность по зарплате на 1 марта снизилась на 2% до 2207.3 млн руб.

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 марта 2020 года составила 2207.3 млн руб. и по сравнению с 1 февраля снизилась на 44 млн руб. (на 2%). Об этом говорится в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 марта на долги образовавшиеся в 2020 году приходится 406.7 млн руб. (18.4%), в 2019 году - 914 млн руб. (41.4%), в 2018 году и ранее - 886.6 млн руб. (40.2%).

Задолженность по заработной плате на 1 марта имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 41%; строительство - 17%; добыча полезных ископаемых - 16%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 9%; транспорт - 6%.


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