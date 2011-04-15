Промпроизводство в РФ в феврале выросло на 3.3%

Промышленное в РФ в феврале 2020 года выросло на 3.3% по сравнению с февралём 2019 года. Об этом сообщил Росстат.



Рост с начала года - за январь-февраль 2020 года - составил 2.2% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года.



Позитивную динамику продемонстрировали сырьевые и обрабатывающие производства. Добыча полезных ископаемых выросла на 2.3% (к февралю 2019 года), обрабатывающие отрасли - на 5%.



Электро- и теплоэнергетика показали снижение, составившее 0.2% к февралю 2019 года. В водоснабжении; водоотведении, деятельности по организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений падение 1.4% к аналогичному периоду прошлого года.



В целом, за первые два месяца 2020 года рост промышленного производства - 2.2% по сравнению с январем-февралем 2019 года, в том числе добыча полезных ископаемых выросла на 0.9%, обрабатывающие отрасли - на 4.5%. Энергетический сектор и деятельность по водоснабжению и водоотведению, организации сора и утилизации мусора, а также ликвидации загрязнений снизились на 2.5% и 0.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В феврале 2020 года на один календарный день больше, чем в 2019 году. Одновременно, на один рабочий день меньше. Это увеличило вклад сырьевых отраслей и обрабатывающих производств с непрерывным циклом, отмечается в сообщении.



Аномально теплая зима привела к снижению объемов производства в тепло- и электроэнергетике. В феврале 2019 года прирост производства в этом секторе - 1.9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



В сырьевом секторе наибольший рост в феврале показало производство сжиженного природного газа - 7.5% к показателю за аналогичный месяц 2019 года.



Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа выросла на 3.2%, природного газа и газового конденсата - на 0.1%.



Продолжают снижаться объемы добычи угля. В феврале 2020 года на 5.4% по сравнению февралем 2019 года и на 2.8% по сравнению с январем 2020 года - на 2.8%. Одна из главных причин этого - снижение спроса.



Положительную динамику продемонстрировало и большинство отраслей обрабатывающих производств. Исключение составляют металлургия, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, некоторых видов металлических изделий и конструкций, бытовой техники, текстильных изделий, одежды и обуви.



На 9.5% по сравнению с февралем 2019 года выросла переработка сельхозпродукции и производство пищевых изделий. В частности, высокая урожай прошлого года привел к увеличению производства сахара в 7.2 раза по сравнению с февралем прошлого года. Рост объемов переработки и консервирования фруктов и овощей составил 17.1%.



Изготовление растительных и животных масел и жиров увеличилось на 18,5%, масла подсолнечного и его фракции - на 24.1%.



Производство сыров выросло на 17.7%. Производители объясняют это увеличением спроса и закупкой нового оборудования.



На 17.4% по сравнению с февралем 2019 года выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.



Выпуск пестицидов и прочих агрохимических продуктов увеличился в феврале 2020 года на 40.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик - на 14.2%, основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах - на 12.3%.



Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло в феврале 2020 года на 11.5%, что связано, в частности, с увеличением заказов на производство шин и покрышек пневматических для легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей.



В феврале отмечен рост выпуска дизельного топлива на 6.4%, автомобильного бензина - на 4.9%. Среди причин - улучшение качества сырья. Одновременно на 10.1% снизилось производство судового топлива, на 3% - масел нефтяных смазочных.



Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизилось на 10.6% (февраль 2020 года к февралю 2019 года). В частности, производство легковых автомобилей в феврале 2020 года составило 212 тыс. шт., что составляет 88% от аналогичного показателя в феврале 2019 года. Выпуск автосамосвалов с дизельным двигателем снизился на 66.2%, двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств - на 6.5%, автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов - на 14%. Производство кузовов для автотранспортных средств составило лишь 8.9% от уровня января прошлого года из-за отсутствия заказов и перепрофилирования предприятия на выпуск комплектующих деталей.



В феврале 2020 года в 16 раз выросло производство технологического оборудования для производства сахара, в 2.1 раза выпуск бурильных машин.



Увеличение объемов производства электрического оборудования в феврале 2020 года на 10.3% по сравнению с февралем 2019 года обеспечено ростом выпуска электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры (+11.3%), производство кабелей и кабельной арматуры (+11%), производство прочего электрического оборудования (+13.2%).



Рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 39.2% связан с выполнением предприятиями крупных государственных контрактов.



Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха практически сохранилось на уровне февраля 2019 года. При этом снизилась выработка электроэнергии на атомных и тепловых электростанциях на 7.9% и на 1.2% соответственно. Одновременно выросли показатели гидроэлектростанций (прирост - 26.3% к февралю 2019 года), что связано со сложившейся гидрологической обстановкой: повышением уровня воды в реках. Например, в начале 2019 года Саяно-Шушенская ГЭС работала в условиях ограничения расхода воды из-за ледостава на р. Енисей в районе г. Минусинска. В 2020 году благоприятные метеоусловия привели к тому, что кромка ледостава на р. Енисей не продвинулась выше устья р. Абакан. Кроме того, отмечается ранний сброс воды из-за половодья водохранилищ Волго-Камского каскада, Рыбинского водохранилища.



Снижение производства электроэнергии к предыдущему месяцу объясняется проведением в феврале плановых ремонтов на ряде АЭС.



Аномально теплая зима обусловила снижение объемов производства теплоэнергии (95.3% в феврале 2020 года к февралю 2019 года). В связи с соблюдением температурного графика подачи тепла для потребителей выработка тепла в России тепловыми электростанциями и котельными снизилась и составила 94.8% и 95.2% к февралю прошлого года соответственно.



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