РЖД отменили поезда в Киргизию и Таджикистан.

Как сообщила пресс-служба компании, в соответствии с уведомлением ГП "НК "Кыргыз темир жолу" (железные дороги Киргизии) и ГУП "Рохи Охани Точикистон" (железные дороги Таджикистана) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.



Приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах: N 17/18 Бишкек - Москва отправлением из Бишкека с 18 марта и из Москвы с 21 марта, в том числе курсирующий в нем беспересадочный вагон АО "ФПК" Оренбург - Санкт-Петербург отправлением из Оренбурга с 20 марта.



Также приостанавливается движение поездов N 385/386 Бишкек - Новосибирск отправлением из Бишкека с 23 марта и из Новосибирска с 25 марта; N 329/330 Душанбе - Москва отправлением из Душанбе с 17 марта (по вторникам и субботам) и из Москвы с 21 марта (по субботам и средам); N 319/320 Куляб - Москва отправлением из Куляба с 18 марта (по средам) и из Москвы с 23 марта (по понедельникам); N 359/360 Худжанд - Москва отправлением из Худжанда с 18 марта (по средам) и из Москвы с 22 марта (по воскресеньям).



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 17.03.2020