Ростелеком закрыл сделку по приобретению 55% Tele2

ПАО "Ростелеком" закрыло сделку по приобретению 55% ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2 Россия). Об этом сообщила пресс-служба Ростелекома.



В результате сделки группа "Ростелеком" консолидировала 100% долей Tele2 Россия, а ПАО "Банк ВТБ" и консорциумом инвесторов стали владельцами 29.4% обыкновенных акций ПАО "Ростелеком".



В соответствии с ранее утверждённой советом директоров структурой сделки группа "Ростелеком" завершила расчёты с ВТБ и консорциумом инвесторов по приобретению 55% долей в Tele2 Россия, в том числе: договору купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия (сумма договора составляет 108 млрд руб.); договору мены 10% долей в Tele2 Россия на 10% обыкновенных акций Ростелекома, которые находились на балансе ООО "МОБИТЕЛ" - дочерней компании Ростелекома (сумма договора составляет 24 млрд руб.).



Финансирование приобретения 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия осуществлялось в том числе с привлечением 66 млрд руб., полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", которые были размещены по закрытой подписке в пользу ВТБ.



По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале ПАО "Ростелеком" увеличилось на 708082975 штук до 3282997929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа). 16 марта 2020 года Банк России принял решение о государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "Ростелеком".



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 за 2019 год выросла в 2 раза до 6.6 млрд руб. с 2.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 163.3 млрд руб. со 143.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 65.6 млрд руб. - увеличился на 50%. Объём инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33.8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32.5%. Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44.6 млн человек, увеличившись на 2.3 млн человек за год. Годовой отток абонентов сократился на 2.6 процентного пункта и составил 34.8%.



ПАО "Банк ВТБ", его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.



Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.



По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15.5 трлн руб.) и средствам клиентов (10.9 трлн руб.).



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.03.2020