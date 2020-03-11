ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 18 марта, в размере 73.8896 руб. против 74.1262 руб. на 17 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



17.03.20 - 74.1262 руб.

14.03.20 - 73.1882 руб.

13.03.20 - 74.0274 руб.

12.03.20 - 71.4720 руб.

11.03.20 - 72.0208 руб.











































































































































































































"AK&M" от 17.03.2020