Рубль и нефть идут к новым антирекордам

Российский рынок закономерно открылся снижением на торгах в среду. Накануне американские фондовые площадки резко отскочили, но уже с утра фьючерсы растеряли половину набранных очков, а Азия снова погрузилась в красную зону, утянув за собой и европейские фьючерсы. Отыгрывая дальнейшее распространение вируса в США и Европе, инвесторы пока не в силах переключиться на принимаемые правительствами меры, направленные на оказание поддержки экономике и финансовым рынкам. В этих условиях с начала сессии индекс МосБиржи и РТС снижаются на 1.04% и 4.02% соответственно. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Долларовый индекс ощутил на себе гораздо более серьезный удар на фоне резкого падения курса рубля на открытии торгов. Рубль эмоционально отреагировал на дальнейшее падение нефтяных цен, которые уже подходят к отметке $28 за баррель Brent. Так, доллар превысил отметку 77 руб. и, похоже, готов к дальнейшему подъему с ключевой целью на уровне 80 руб., которая считается важным рубежом для пары. Учитывая сочетание панических настроений на мировых площадках и антирекорды на рынке нефти, такой сценарий вполне возможен и может реализоваться уже в ближайшие дни.



При этом на Forex долларовые быки несколько умерили пыл после вчерашних покупок. Однако неспособность валют развить импульс отскока говорит о высокой вероятности возобновления ралли "американца", что только усугубляет ситуацию вокруг рубля. Пара евро/доллар не смогла закрепиться за пределами уровня 1.10 и уже снова тяготеет к минимумам, так что риск пробоя зоны 1.0950 возрастает. Доллар/иена торгуется с небольшим медвежьим уклоном, но не спешит развивать импульс, пытаясь удержаться над уровнем 107.00.









"AK&M" от 18.03.2020