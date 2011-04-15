Поезда в сообщении с Республикой Белоруссия продолжат курсирование

Все поезда дальнего следования в сообщении с Республикой Белоруссия продолжат курсирование согласно действующему графику. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России.



Возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы на поезда, пересекающие белорусско-российскую границу, будет производиться без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.



Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, с 00:00 18 марта временно ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 18.03.2020