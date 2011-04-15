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18/03/2020
10:42

Цены на хранение нефти растут по всему миру

Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и высокого объема поставок со стороны ОПЕК. Избыточные баррели массово поступают в наземные и морские хранилища. Цены на хранение на терминале в Кушинге, одном из ключевых транспортных хабов в США, подскочили почти вдвое. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Glencore на этой неделе зафрахтовал один из двух крупнейших в мире нефтяных танкеров, способных перевозить 3 млн баррелей нефти, чтобы хранить сырую нефть в море. Royal Dutch Shell заказала по меньшей мере два больших танкера с сырой нефтью для плавучего хранения.

По оценкам аналитиков, опрошенных Reuters, избыток нефти может составить более 1 млрд баррелей. Часть избытка может быть поглощена странами, скупающими дешевую нефть для стратегических запасов, в том числе Индией и США, но это лишь частично сократит предложение.

В то же время данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) расходятся с данными СМИ и указывают на снижение запасов. За неделю запасы нефти в США снизились на 421 000 баррелей (до 452.6 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 3.3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 66 тыс. баррелей.

Запасы бензина упали на 7.8 млн баррелей (прогноз -2.9 млн), запасы дистиллятов упали на 3.6 млн баррелей (прогноз -1.9 млн). Импорт нефти за неделю упал на 254 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Неожиданное снижение запасов нефти и нефтепродуктов позитивно для рынка, что отражается в локальном укреплении котировок сегодня с утра. Тем не менее, данные от API последние недели плохо коррелируют с официальной статистикой от EIA, которая будет опубликована сегодня в 18:30 по МСК.

С утра фьючерсы на Brent прибавляют 1.4% к уровням закрытия предыдущего торгового дня, но остаются на 4-летних минимумах около $29 за баррель Brent. В среднесрочной перспективе котировки скорее восстановятся выше $35 за баррель, однако на краткосрочном горизонте под давлением негативного информационного фона не исключено очередное обновление минимумов.

С технической точки зрения котировки остаются в нисходящем тренде, демонстрируя снижающиеся вершины на часовом графике В случае восстановления ближайшее серьезное сопротивление расположено в районе $31 за баррель.

"AK&M" от 18.03.2020
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