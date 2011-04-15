Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/03/2020
10:42

Рынку нефти не удается выбраться из красной зоны

После распродаж в ходе торговой сессии вторника, в результате которых Brent оказался ниже $30 за баррель, снижение продолжается и в среду. К 10:00 МСК за один баррель нефти дают уже $28.36. Судя по всему, в самое ближайшее время продавцы будут тестировать январские минимумы 2016 года, когда стоимость нефти составляла $27.10. Если цены просядут еще сильнее, то следующей целью может стать 17 летний минимум в районе $25 за баррель. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Давление на нефть продолжают оказывать перспективы значительного спада спроса на фоне распространения китайской коронавирусной инфекции. На фоне эскалации пандемии и резкого снижения экономического роста вкупе с растущей напряженностью в финансовой сфере, эксперты прогнозируют неизбежность погружения мировой экономики в рецессию.

Рейтинговое агентство S&P в настоящее время допускает, что рост мирового ВВП в 2020 году составит лишь 1-1.5%, при этом баланс рисков будет смещен в сторону понижения. Предварительные данные из Китая указывают на то, что китайская экономика пострадает больше всего. В частности, в первом полугодии 2020 года экономический рост КНР просядет более чем на 7%. Учитывая сказанное, падение спроса нефть в этом году может превысить 5 млн. баррелей в день, побив тем самым исторический рекорд. Против восстановления нефти также рост предложения. Накануне в Saudi Aramco подтвердили намерение Саудовской Аравии увеличить добычу до максимального уровня 12 млн. баррелей в день.

Сегодня в 17:30 МСК вниманию трейдеров будут представлены данные по изменению запасов нефти в США. По данным опроса экспертов Wall Street Journal, еженедельные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго продемонстрируют увеличение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3.1 млн баррелей. Если ожидания оправдаются, давление на нефть только усилится.



"AK&M" от 18.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100