Рынку нефти не удается выбраться из красной зоны

После распродаж в ходе торговой сессии вторника, в результате которых Brent оказался ниже $30 за баррель, снижение продолжается и в среду. К 10:00 МСК за один баррель нефти дают уже $28.36. Судя по всему, в самое ближайшее время продавцы будут тестировать январские минимумы 2016 года, когда стоимость нефти составляла $27.10. Если цены просядут еще сильнее, то следующей целью может стать 17 летний минимум в районе $25 за баррель. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Давление на нефть продолжают оказывать перспективы значительного спада спроса на фоне распространения китайской коронавирусной инфекции. На фоне эскалации пандемии и резкого снижения экономического роста вкупе с растущей напряженностью в финансовой сфере, эксперты прогнозируют неизбежность погружения мировой экономики в рецессию.



Рейтинговое агентство S&P в настоящее время допускает, что рост мирового ВВП в 2020 году составит лишь 1-1.5%, при этом баланс рисков будет смещен в сторону понижения. Предварительные данные из Китая указывают на то, что китайская экономика пострадает больше всего. В частности, в первом полугодии 2020 года экономический рост КНР просядет более чем на 7%. Учитывая сказанное, падение спроса нефть в этом году может превысить 5 млн. баррелей в день, побив тем самым исторический рекорд. Против восстановления нефти также рост предложения. Накануне в Saudi Aramco подтвердили намерение Саудовской Аравии увеличить добычу до максимального уровня 12 млн. баррелей в день.



Сегодня в 17:30 МСК вниманию трейдеров будут представлены данные по изменению запасов нефти в США. По данным опроса экспертов Wall Street Journal, еженедельные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго продемонстрируют увеличение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3.1 млн баррелей. Если ожидания оправдаются, давление на нефть только усилится.







"AK&M" от 18.03.2020