ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 марта в размере 77.2131 руб. против 73.8896 руб. на 18 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.03.20 - 73.8896 руб.

17.03.20 - 74.1262 руб.

14.03.20 - 73.1882 руб.

13.03.20 - 74.0274 руб.

12.03.20 - 71.4720 руб.













































































































































































































"AK&M" от 18.03.2020