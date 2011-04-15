Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 марта

Банк России установил на 19 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.8260

1 Азербайджанский манат 45.5132

100 Армянских драмов 15.7658

1 Белорусский рубль 31.6253

1 Болгарский лев 43.3149

1 Бразильский реал 15.4081

100 Венгерских форинтов 24.2690

1000 Вон Республики Корея 61.4984

10 Гонконгских долларов 99.4245

1 Датская крона 11.3357

1 Доллар США 77.2131

1 Евро 84.8881

10 Индийских рупий 10.3788

100 Казахстанских тенге 17.5053

1 Канадский доллар 54.1087

10 Киргизских сомов 10.5903

1 Китайский юань 10.9906

10 Молдавских леев 43.2688

1 Новый туркменский манат 22.0924

10 Норвежских крон 72.9430

1 Польский злотый 18.8877

1 Румынский лей 17.4710

1 СДР (специальные

права заимствования) 105.6623

1 Сингапурский доллар 53.7846

10 Таджикских сомони 79.3027

1 Турецкая лира 11.9692

10000 Узбекских сумов 81.1034

10 Украинских гривен 28.4034

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 93.0263

10 Чешских крон 31.1871

10 Шведских крон 77.5053

1 Швейцарский франк 80.2798

10 Южноафриканских рэндов 45.8614

100 Японских иен 71.9366

"AK&M" от 18.03.2020