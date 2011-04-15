Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 марта

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Банк России установил на 19 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.8260
1 Азербайджанский манат 45.5132
100 Армянских драмов 15.7658
1 Белорусский рубль 31.6253
1 Болгарский лев 43.3149
1 Бразильский реал 15.4081
100 Венгерских форинтов 24.2690
1000 Вон Республики Корея 61.4984
10 Гонконгских долларов 99.4245
1 Датская крона 11.3357
1 Доллар США 77.2131
1 Евро 84.8881
10 Индийских рупий 10.3788
100 Казахстанских тенге 17.5053
1 Канадский доллар 54.1087
10 Киргизских сомов 10.5903
1 Китайский юань 10.9906
10 Молдавских леев 43.2688
1 Новый туркменский манат 22.0924
10 Норвежских крон 72.9430
1 Польский злотый 18.8877
1 Румынский лей 17.4710
1 СДР (специальные
права заимствования) 105.6623
1 Сингапурский доллар 53.7846
10 Таджикских сомони 79.3027
1 Турецкая лира 11.9692
10000 Узбекских сумов 81.1034
10 Украинских гривен 28.4034
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 93.0263
10 Чешских крон 31.1871
10 Шведских крон 77.5053
1 Швейцарский франк 80.2798
10 Южноафриканских рэндов 45.8614
100 Японских иен 71.9366
"AK&M" от 18.03.2020