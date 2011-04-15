Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/03/2020
13:52

Минэкономразвития оценивает рост промпроизводства в феврале в 0.8% с исключением календарного фактора

Минэкономразвития оценивает рост промпроизводства в феврале 2020 года в 0.8% в годовом исчислении с исключением календарного фактора. Об этом свидетельствуют материалы МЭР.

Положительный вклад в динамику промышленности внесли обрабатывающие производства, рост которых в феврале составил 5% (с исключением календарного фактора - 3.2%).

В феврале продолжился устойчивый рост в основополагающих отраслях обрабатывающей промышленности. Темпы роста выпуска химического комплекса увеличились до 10.6% в феврале (3.5% месяцем ранее) за счет всех подотраслей, при этом наибольшее ускорение наблюдалось в фармацевтике.

Сохранялись высокие темпы роста в пищевой промышленности, деревообработке, машиностроении, производстве стройматериалов и другой неметаллической минеральной продукции.

Добыча полезных ископаемых в феврале выросла на 2.3% (после снижения на 0.4% месяцем ранее). Вместе с тем добыча угля по-прежнему демонстрирует отрицательные темпы роста.

В феврале отмечается негативная годовая динамика в энергетике и водоснабжении, что в значительной степени обусловлено более теплой, чем в прошлом году, погодой.

По данным Росстата, промышленное производство в феврале 2020 года увеличилось на 3.3% после 1.1% месяцем ранее.

Значительное влияние на динамику промышленного производства оказал дополнительный календарный день в феврале. В то же время в обрабатывающей промышленности данный эффект был несколько смягчён меньшим количеством рабочих дней (19 дней в феврале текущего года, 20 в аналогичном месяце прошлого года).


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100