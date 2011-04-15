Минэкономразвития оценивает рост промпроизводства в феврале в 0.8% с исключением календарного фактора

Минэкономразвития оценивает рост промпроизводства в феврале 2020 года в 0.8% в годовом исчислении с исключением календарного фактора. Об этом свидетельствуют материалы МЭР.



Положительный вклад в динамику промышленности внесли обрабатывающие производства, рост которых в феврале составил 5% (с исключением календарного фактора - 3.2%).



В феврале продолжился устойчивый рост в основополагающих отраслях обрабатывающей промышленности. Темпы роста выпуска химического комплекса увеличились до 10.6% в феврале (3.5% месяцем ранее) за счет всех подотраслей, при этом наибольшее ускорение наблюдалось в фармацевтике.



Сохранялись высокие темпы роста в пищевой промышленности, деревообработке, машиностроении, производстве стройматериалов и другой неметаллической минеральной продукции.



Добыча полезных ископаемых в феврале выросла на 2.3% (после снижения на 0.4% месяцем ранее). Вместе с тем добыча угля по-прежнему демонстрирует отрицательные темпы роста.



В феврале отмечается негативная годовая динамика в энергетике и водоснабжении, что в значительной степени обусловлено более теплой, чем в прошлом году, погодой.



По данным Росстата, промышленное производство в феврале 2020 года увеличилось на 3.3% после 1.1% месяцем ранее.



Значительное влияние на динамику промышленного производства оказал дополнительный календарный день в феврале. В то же время в обрабатывающей промышленности данный эффект был несколько смягчён меньшим количеством рабочих дней (19 дней в феврале текущего года, 20 в аналогичном месяце прошлого года).





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