Рубль просит о помощи, полагают аналитики

На открытии торгов в среду рубль подешевел к бивалютной корзине более чем на 2%, обновив долгосрочные минимумы. Доллар достиг отметки 77.55 руб., евро превысил 85 руб. впервые более чем за неделю. После первоначального рывка ситуация несколько стабилизировалась, и доллар откатился в район 77 руб., но "медвежьи" риски для рубля сохраняются. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Новый виток распродаж российской валюты выглядит закономерным, учитывая продолжающуюся панику на рынках и дальнейший обвал нефтяных цен.



Ситуация с коронавирусом не показывает улучшений, что вынуждает инвесторов избавляться практически от всех активов, включая защитные. Правительства и центробанки ряда стран продолжают принимать поддерживающие меры, но никакого влияния на настроения игроков эти шаги не оказывают – внимание всецело сосредоточено на статистике эпидемии, которая продолжает ухудшаться.



В условиях свободного падения рубля сдерживающим фактором могут выступить продажи иностранной валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Также не стоит забывать о приближающемся пике налоговых выплат.



Но это не значит, что в ближайшее время у российской валюты появится шанс на рост – в лучшем случае два этих фактора частично сдержат понижательное давление. При этом если экспортёры ОПЕК+ не остановят обвал нефтяных цен, которые уже заигрывают с отметкой $28 за баррель сорта Brent, уже в ближайшие дни пара может испытать на прочность уровень 80 руб.



"AK&M" от 18.03.2020