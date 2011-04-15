Кабмин утвердил правила оформления больничного в случае карантина

Правительство РФ утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Временными правилами определён порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).



Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.





"AK&M" от 18.03.2020