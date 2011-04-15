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18/03/2020
14:29

Кабмин выделяет допсредства медикам, работающим с коронавирусом

Правительство РФ выделяет из резервного фонда 11.8 млрд руб. на финансовую поддержку медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Подписанным распоряжением 10.2 млрд руб. выделено Минздраву на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Подведомственным организациям Роспотребнадзора выделено 1.6 млрд руб. на предоставление субсидий на осуществление выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.


"AK&M" от 18.03.2020
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