Кабмин выделяет допсредства медикам, работающим с коронавирусом

Правительство РФ выделяет из резервного фонда 11.8 млрд руб. на финансовую поддержку медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Подписанным распоряжением 10.2 млрд руб. выделено Минздраву на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.



Подведомственным организациям Роспотребнадзора выделено 1.6 млрд руб. на предоставление субсидий на осуществление выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.





"AK&M" от 18.03.2020