Чистая прибыль Хоум Кредит энд Финанс Банка по МФСО за январь-декабрь 2019 года составила 15.8 млрд руб., что на 14.2% выше показателя 2018 года (13.8 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении банка.



Рост процентного дохода составил 5.2% по сравнению с годом ранее (56.6 млрд руб. против 53.8 млрд руб.). Процентные расходы снизились на 2.8% до 17.3 млрд руб. (17.8 млрд руб. год назад).



Чистый процентный доход за отчётный период составил 39.3 млрд руб., увеличившись на 9.2% относительно января-декабря 2018 года.



Операционный доход за отчётный период вырос на 7% относительно прошлого года и составил 46.2 млрд руб. (43.1 млрд руб. в прошлом году).



Объём активов в конце отчётного периода составил 343.8 млрд руб. С начала года он вырос на 4.9% за счёт роста кредитного портфеля.



Чистый кредитный портфель с начала года вырос на 7%. В конце отчётного периода он составлял 262.4 млрд руб. против 245.4 млрд руб. в конце 2018 года. Объём выданных новых кредитов составил 308.7 млрд руб., что на 7.1% выше по сравнению с соответствующим периодом год назад (288.2 млрд руб.).



ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФ Банк, ИНН 7735057951) начало свою деятельность в 2002 году, купив 98% акций основанного в 1990 году банка "Технополис".



Владельцем банка является чешская инвестиционная группа PPF, которая инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, страхование, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и биотехнологии.





"AK&M" от 18.03.2020