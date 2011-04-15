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18/03/2020
15:54

Российским авиаперевозчикам и туроператорам предоставят налоговые каникулы и защиту от банкротства

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. Соответствующие поручения размещены на сайте кабинета министров.

ФНС поручено обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, путём: направления требований об уплате налога в срок не ранее 1 мая 2020 года при наличии у таких налогоплательщиков недоимки по уплате налогов, страховых взносов; принятия решений о взыскании налогов, страховых взносов не ранее 1 мая 2020 года.

Минфин должен внести до 20 марта 2020 года в Правительство проект федерального закона, обеспечивающий отказ от начисления пени в отношении задолженности по налогам, возникшей вследствие направления требований об уплате налога и принятия решений о взыскании налога, а также введение дополнительного основания для получения отсрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов для указанных категорий налогоплательщиков без начисления процентов, включая упрощение процедур предоставления такой отсрочки.

Минэкономразвития поручено: внести до 1 апреля 2020 года в Правительство проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве; ускорить согласование и внесение в Правительство проекта федерального закона, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций; обеспечить доработку ко второму чтению проекта федерального закона N 792949-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина", вводящего упрощённую бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением.

ФНС, госкорпорации и федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные организации, должны отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед бюджетами бюджетной системы РФ, государственными корпорациями, федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им организациями в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве.

Кабмин рекомендует высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), а также Банку России отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед бюджетами субъектов РФ, а также задолженность перед кредитными организациями в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве.

"AK&M" от 18.03.2020
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