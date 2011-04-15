Госдума приняла во втором чтении законопроект о заморозке цен на лекарства. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Инициатива позволит Правительству РФ при возникновении ЧС и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определённых угрозах.



Правительство, в соответствии с законопроектом, будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на 30 и более процентов.



После такой заморозки аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене выше той, которую установит государство.



"AK&M" от 18.03.2020