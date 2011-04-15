Инфляция с 11 по 16 марта, по данным Росстата, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 11 по 16 марта 2020 года, составила 0.1%, с начала марта - 0.2, с начала года - 1%. Об этом сообщил Росстат.



При этом, как утверждает Росстат, с 11 по 16 марта снизились цены: на пшено - на 0.5%, баранину, рыбу мороженую, рис шлифованный и печенье - на 0.1%.



Цены выросли на сахар-песок - на 1.7%. Маргарин подорожал на 0.4%, колбаса варёная и чай - на 0.3%, молоко, сыры сычужные, масло сливочное и подсолнечное, мука пшеничная, макаронные изделия и крупа гречневая - на 0.2%.



Помидоры подорожали на 2.5%, морковь - на 1.6%, лук репчатый - на 0.7%, картофель, капуста белокочанная, яблоки - на 0.1-0.3%. Огурцы стали дешевле на 4.6%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.





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