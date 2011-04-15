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18/03/2020
18:48

Цены производителей промпродукции в РФ в феврале снизились на 0.5%

Цены производителей промпродукции в РФ в феврале 2020 года по сравнению с январём 2020 года снизились на 0.5%, с начала года - выросли на 0.5%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Потребительская инфляция в феврале 2020 года составила 0.4%, с начала года - 1.5%.

В феврале по сравнению с январём в добыче полезных ископаемых цены на янтарь снизились на 42%, уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого - на 6.4%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 6.3%. При этом цены на асбест выросли на 23.3%, глину прочую - на 9.7%, глину огнеупорную - на 6.9%, гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства - на 5.9%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено на следующие виды неметаллической минеральной продукции: цементы прочие - на 16.3%, корунд искусственный - на 13.1%, известь гашеная (гидратная) - на 12%, стекловолокно - на 10.1%, изделия огнеупорные - на 9.2%.

В металлургическом производстве выросли цены на хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки на 11.4%, титан необработанный - на 11.1%, ферромолибден - на 8.7%, продукты металлургии никеля промежуточные прочие - на 8.4%.

При этом подешевели: услуги по производству изделий из драгоценных металлов - на 18.1%, трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные - на 6.6%, цинк необработанный - на 6.3%, медь рафинированная необработанная - на 5.7%.


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