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18/03/2020
17:38

AliExpress Россия вводит правила для всех продавцов маркетплейса

AliExpress Россия вводит правила для всех продавцов маркетплейса: за спекуляции на защите населения от вируса площадка будет удалять товары и блокировать продавцов. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

"В течение последних дней ажиотажно вырос спрос на товары первой необходимости в условиях пандемии - медицинские маски, антибактериальные и гигиенические средства. Компания AliExpress Россия призывает рынок воздержаться от всевозможных спекуляций на товарах, защищающих население", - говорится в сообщении.

Со своей стороны AliExpress Россия обратилась к продавцам в письме, потребовав не спекулировать на этой теме: не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары (маски, гели, респираторы) - эти товары должны быть по карману всем покупателям; не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе - иначе скидкой могут злоупотреблять перекупщики; не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа; не искажать описание товара, наделяя его "чудодейственными" противовирусными свойствами.



"AK&M" от 18.03.2020
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