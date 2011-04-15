AliExpress Россия вводит правила для всех продавцов маркетплейса: за спекуляции на защите населения от вируса площадка будет удалять товары и блокировать продавцов. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



"В течение последних дней ажиотажно вырос спрос на товары первой необходимости в условиях пандемии - медицинские маски, антибактериальные и гигиенические средства. Компания AliExpress Россия призывает рынок воздержаться от всевозможных спекуляций на товарах, защищающих население", - говорится в сообщении.



Со своей стороны AliExpress Россия обратилась к продавцам в письме, потребовав не спекулировать на этой теме: не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары (маски, гели, респираторы) - эти товары должны быть по карману всем покупателям; не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе - иначе скидкой могут злоупотреблять перекупщики; не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа; не искажать описание товара, наделяя его "чудодейственными" противовирусными свойствами.







"AK&M" от 18.03.2020