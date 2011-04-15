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18/03/2020
18:09

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, разрешающий онлайн-продажу лекарств

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, разрешающий онлайн-продажу лекарств. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

"Вчера мы обсуждали этот вопрос в первом чтении, и уже тогда возникли пожелания коллег в отношении таких изменений статей закона, как введение слова "возникновение", а не только "распространение" инфекционных заболеваний. Многие коллеги обратили внимание на то, что необходим сначала мониторинг Правительства, по результатам которого будет понятно, что цены повышаются за 30 дней больше чем на 30%, и это будет положено в основу административных решений о сдерживании цен. Это внесено сегодня ко второму чтению и будет предложено к обсуждению депутатам", - сообщил председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, комментируя подготовку поправок ко второму чтению.

Ко второму чтению также внесена поправка, согласно которой ограничение цены на медикаменты в случае её роста более чем на 30%, зафиксированного в нескольких субъектах РФ, будет производиться с учётом надбавок оптовых и розничных сетей.

"Предложенные новации позволят Правительству контролировать цены в тех случаях, когда, повторюсь, есть чрезвычайная ситуация, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний, и в случае, если в течение 30 дней происходит необоснованный рост цен более чем на 30%, с предварительным решением Правительства о проведении мониторинга", - резюмировал Д.Морозов.



"AK&M" от 18.03.2020
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