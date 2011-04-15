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18/03/2020
17:56

В РФ отзывают 18.5 тыс. автомобилей Ford

В РФ отзывают 18.448 тыс. автомобилей Ford. Об этом сообщил Росстандарт.

Так, отзыву подлежат 9.318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, а также 9.13 тыс. автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

Причина отзыва транспортных средств Ford Mondeo: некоторые автомобили, оснащённые коробкой передач 6F35, могут иметь повреждённый или отсутствующий конец троса рычага переключения передач. В результате рычаг переключения может не полностью перевести коробку передач в правильное положение. Может блокироваться рычаг выбора передач в положении "Р" (Парковочная передача). Это может привести к извлечению ключа зажигания (если имеется) без предупреждения на панели приборов или сигнала предупреждения, который при выходе из автомобиля информирует водителя о том, что автомобиль не находится в положении парковки. Это может привести к неконтролируемому движению автомобиля и увеличить риск получения травм или аварии.

На всех транспортных средствах будет выполнена замена втулки троса переключения передач и установка защитной крышки.

Причиной отзыва транспортных средств Ford Ranger являются исследования, которые показали, что надувные подушки безопасности на автомобилях содержат капсулу твердотопливного заряда, которая в некоторых устройствах может со временем подвергаться изменениям. Это возможное состояние способно создавать чрезмерное внутреннее давление при срабатывании надувной подушки безопасности и приводить к разрыву капсулы и попаданию внутрь салона металлических фрагментов, которые могут нанести серьёзные травмы пассажирам и даже привести к летальному исходу.

На всех транспортных средствах, в зависимости от модельного года автомобиля, авторизованные ремонтные организации должны устанавливать модифицированные устройства для срабатывания надувной подушки безопасности водителя и пассажира на все автомобили.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 18.03.2020
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