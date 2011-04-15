Госдума приняла во втором чтении законопроекты об усилении ответственности за оборот контрафактных лекарств. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В пакет законопроектов, прошедших второе чтение, входит инициатива, вводящая уголовную ответственность, в частности, за реализацию фальсификата через интернет на сумму, превышающую 100 тыс. руб.



Вторым документом предлагается установить административную ответственность за продажу такого фальсификата через интернет, если состава уголовного преступления нет.



Первый законопроект предлагае дополнить часть 2 ст. 238.1 УК РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок" таким квалифицирующим признаком, как совершение указанного преступления с использованием СМИ или интернета.



Ко второму чтению законопроекта были внесены поправки председателем ГД Вячеславом Володиным и председателем Комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в соответствии с которыми нарушения с использованием интернета "наказываются принудительными работами на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тыс. до 2.5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового".



В качестве максимального наказания за уголовно наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до шести лет.



В соответствии со вторым законопроектом, за административно наказуемое деяние штраф для граждан составит от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 600 тыс. руб., для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн руб. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.



Кроме того, законопроектами вносится уточнение, на какие случаи ответственность распространяться не будет: если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством об охране здоровья (например, по жизненным показаниям конкретных пациентов); если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в РФ не производятся; если указанные лекарственные средства или медицинские изделия рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения.



После принятия законов новые нормы будут вводиться в действие со дня официального опубликования законов.



"AK&M" от 18.03.2020