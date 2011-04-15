Кабмин приостановил налоговые и таможенные проверки

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения, направленные, в частности, на приостановление назначения выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок. Соответствующие поручения размещены на сайте кабинета министров.



Федеральным органам исполнительной власти незамедлительно поручено приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.



Минэкономразвития должно проработать с Генпрокуратурой вопрос обоснованности проведения органами контроля (надзора) внеплановых проверок, назначаемых в исключительных случаях, с целью минимизации количества внеплановых проверок. Срок - до 25 марта 2020 года.





"AK&M" от 18.03.2020