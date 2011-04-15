В.Путин подписал закон о приобретении Правительством у Банка России акций Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон устанавливает порядок отчуждения Банком России принадлежащих ему обыкновенных акций Сбербанка путём их продажи Правительству РФ в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности.



Предусматриваются: порядок определения цены продажи акций Сбербанка, порядок передачи акций Сбербанка Правительству РФ и перечисления Банку России денежных средств в оплату соответствующего пакета акций; особенности применения отдельных положений законодательства к отчуждению Банком России принадлежащих ему обыкновенных акций Сбербанка путём их продажи Правительству; условия акционерного соглашения, заключаемого между Правительством и Банком России в связи с отчуждением акций Сбербанка.



В.Путин также подписал федеральный закон "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России".



Закон устанавливает порядок перечисления Банком России в федеральный бюджет дохода (положительного финансового результата) от продажи Правительству акций Сбербанка.



"AK&M" от 18.03.2020