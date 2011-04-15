Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/03/2020
18:51

В.Путин подписал закон о приобретении Правительством у Банка России акций Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон устанавливает порядок отчуждения Банком России принадлежащих ему обыкновенных акций Сбербанка путём их продажи Правительству РФ в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности.

Предусматриваются: порядок определения цены продажи акций Сбербанка, порядок передачи акций Сбербанка Правительству РФ и перечисления Банку России денежных средств в оплату соответствующего пакета акций; особенности применения отдельных положений законодательства к отчуждению Банком России принадлежащих ему обыкновенных акций Сбербанка путём их продажи Правительству; условия акционерного соглашения, заключаемого между Правительством и Банком России в связи с отчуждением акций Сбербанка.

В.Путин также подписал федеральный закон "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России".

Закон устанавливает порядок перечисления Банком России в федеральный бюджет дохода (положительного финансового результата) от продажи Правительству акций Сбербанка.

"AK&M" от 18.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100