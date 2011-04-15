Национальный расчётный депозитарий начал публикацию данных о доле инвестиций нерезидентов в ОФЗ

Национальный расчётный депозитарий (НРД), входящий в группу "Московская Биржа", начал публикацию данных о доле инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении НРД.



В ежедневном режиме в открытом доступе публикуются данные в разрезе отдельных выпусков в соответствии с информацией об остатках на счетах НРД.



По данным НРД, на конец 2019 года доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов достигла 31.2%, к 17 марта 2020 года она увеличилась до 32.3%.



"AK&M" от 18.03.2020