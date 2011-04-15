Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 марта 2020 года.



ПОЛКОВНИКОВ ИЗ ФСБ АРЕСТОВАЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕЛО О КОРРУПЦИИ И МАХИНАЦИЯХ НА ЛУБЯНКЕ



Как стало известно “Ъ”, по ходатайству следствия были продлены до одного года, то есть до окончания следствия, сроки арестов бывшим заместителям начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Дмитрию Фролову, "банковского" отдела того же управления Кириллу Черкалину и оперативнику Андрею Васильеву. При этом выяснилось, что полковник Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого не только признал свою вину, но и дал показания в отношении двух других полковников.





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"AK&M" от 19.03.2020