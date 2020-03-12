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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 19 марта, в размере 77.2131 руб. против 73.8896 руб. на 18 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
18.03.20 - 73.8896 руб.
17.03.20 - 74.1262 руб.
14.03.20 - 73.1882 руб.
13.03.20 - 74.0274 руб.
12.03.20 - 71.4720 руб.
"AK&M" от 19.03.2020