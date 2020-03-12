ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 19 марта, в размере 84.8881 руб. против 82.3056 руб. на 18 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



18.03.20 - 82.3056 руб.

17.03.20 - 82.7471 руб.

14.03.20 - 81.8610 руб.

13.03.20 - 83.6584 руб.

12.03.20 - 81.0207 руб.



































































































































































































































































































































































"AK&M" от 19.03.2020