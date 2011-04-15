Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/03/2020
09:14

Повтор! Инфляция с 11 по 16 марта, по данным Росстата, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 11 по 16 марта 2020 года, составила 0.1%, с начала марта - 0.2, с начала года - 1%. Об этом сообщил Росстат.

При этом, как утверждает Росстат, с 11 по 16 марта снизились цены: на пшено - на 0.5%, баранину, рыбу мороженую, рис шлифованный и печенье - на 0.1%.

Цены выросли на сахар-песок - на 1.7%. Маргарин подорожал на 0.4%, колбаса варёная и чай - на 0.3%, молоко, сыры сычужные, масло сливочное и подсолнечное, мука пшеничная, макаронные изделия и крупа гречневая - на 0.2%.

Помидоры подорожали на 2.5%, морковь - на 1.6%, лук репчатый - на 0.7%, картофель, капуста белокочанная, яблоки - на 0.1-0.3%. Огурцы стали дешевле на 4.6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.


"AK&M" от 19.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100