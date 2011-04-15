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19/03/2020
10:26

Повтор! РФ с 20 марта ограничит полёты в Великобританию, США и ОАЭ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил с 20 марта 2020 года ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ и в обратном направлении. Соответствующее поручение размещено на сайте кабинета министров.

Исключение составляют: регулярные рейсы Москва-Лондон (и обратно), Москва - Нью-Йорк (и обратно), Москва - Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт "Шереметьево" (терминал F).

Кроме того, исключение составят: чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в РФ граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан).


"AK&M" от 19.03.2020
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