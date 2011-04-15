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19/03/2020
11:06

На Волго-Донском судоходном канале проходит реконструкция

На Волго-Донском судоходном канале проходит реконструкция. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела проектно-сметную документацию второго и третьего пусковых комплексов первого этапа работ по обновлению конструкций канала.

По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Участок работ второго пускового комплекса расположен в Красноармейском районе города - на гидроузле (шлюзе) N 2, который входит в состав Волжского района гидросооружений и судоходства. Проектом предусмотрена реконструкция открытой правой дренажной ванны шлюза, включающей открытый и закрытый участки. Закрытый участок перенесут на новую трассу с выходом отводящего коллектора за бетонные конструкции нижней криволинейной палы - для исключения размыва ее свайного основания.

По гребню правого откоса дренажной ванны будет проложен технологический проезд из дорожных плит. Также в ходе второго пускового комплекса будут реконструированы входной и выходной оголовки: здесь выполнят ремонт локальных повреждений и сплошное торкретирование открытых бетонных поверхностей, и другие необходимые работы.

Проектной документацией третьего пускового комплекса работ, также одобренной экспертами Главгосэкспертизы, запланирована реконструкция гидроузла N 5 Волго-Донского судоходного канала, расположенного в поселке имени 19 Партсъезда в Светлоярском районе Волгоградской области. На этом этапе работ закрытый участок правой дренажной ванны шлюза будет проложен по новой трассе, а -дренажная ванна реконструирована. Сброс воды из ванны и коллектора будет осуществляться через проектируемый бетонный оголовок полукруглой формы, также будет обустроен технологический проезд с твердым покрытием вдоль правого откоса открытого участка.

Работы пройдут в рамках подпрограммы "Морской и речной транспорт" Федеральной целевой программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы, России (2010-2021 годы)". Проектную документацию подготовило ООО "Специальные сварные металлоконструкции". Застройщик - ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей".

В начале 2019 года Главгосэкспертиза России подтвердила достоверность определения сметной стоимости четвертого этапа реконструкции Волго-Донского судоходного канала.

Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина соединяет две реки в месте их максимального сближения на волгодонском перешейке и одновременно обеспечивает связь Каспийского моря с Мировым океаном. По каналу ежегодно проходит более 7 тыс. судов грузоподъемностью до 6 тыс. т, перевозящих более 12 млн т грузов.

"AK&M" от 19.03.2020
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