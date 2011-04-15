В ТиНАО перекрыто движение по Калужскому шоссе в область

Движение по Калужскому шоссе в область в районе поселения Воронововское в ТиНАО перекрыто. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



На Калужском шоссе в поселении Вороновоское рядом с деревней Голохвастово ведётся строительство нового инфекционного центра. Сейчас там приступили к активной фазе строительства, увеличилось количество грузового транспорта.



Для того чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники к стройке, перекрыто движение по Калужскому шоссе от Московского малого кольца (А107) в направлении области. Пропускают только грузовой транспорт, который задействован в строительстве инфекционного центра и местных жителей.



Объехать можно по Варшавскому шоссе.

"AK&M" от 19.03.2020