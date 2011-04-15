РЖД разрешили возвращать невозвратные билеты онлайн

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги за билеты, купленные по невозвратному тарифу. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Теперь это можно сделать не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Сдать "невозвратный" билет можно до 10 апреля 2020 года включительно.



Вернуть "невозвратные" билеты можно на тех же условиях, что и обычные - в соответствии с действующими правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утверждёнными Министерством транспорта РФ.



Например, в том случае, если пассажир возвращает билет более чем за 8 часов до отправления поезда, он может получить обратно стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета, который установлен ФАС РФ и составляет 210.6 руб.



Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где новая коронавирусная инфекция COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Ему будет возвращена вся стоимость билета за исключением сбора за операцию возврата, которая составляет 210.6 руб. Для этого он должен будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 19.03.2020