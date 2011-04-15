ЦБ считает текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы

Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Вместе с тем, принимая во внимание наблюдаемые колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран, Банк России счёл целесообразным провести сегодня, 19 марта 2020 года, аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объёме 500 млрд руб.



Также для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведёт сегодня, 19 марта, депозитный аукцион "тонкой настройки" в объёме 500 млрд руб.



Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объёмы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учётом её развития.



"AK&M" от 19.03.2020