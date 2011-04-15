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19/03/2020
14:03

ЦБ приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России 19 марта 2020 года приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО "Сбербанк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В связи с тем что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности. Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже $25 за баррель марки Urals.

Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня $25 за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут.

Данные операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября 2020 года. О механизме продажи иностранной валюты после 30 сентября 2020 года Банк России сообщит дополнительно.


"AK&M" от 19.03.2020
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