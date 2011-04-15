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ПАО "АВТОВАЗ" отзывает 1.278 тыс. автомобилей LADA XRAY. Об этом сообщил Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по февраль 2020 года.
Причиной отзыва транспортных средств является проверка правильности трассировки жгута панели приборов.
Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.
Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
На всех транспортных средствах будет выполнена проверка трассировки жгута и, при необходимости, его закрепление.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.
Группа АВТОВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".
"AK&M" от 19.03.2020