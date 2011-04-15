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19/03/2020
13:45

Движение поездов по Некрасовской линии метро временно приостановят

Движение поездов по Некрасовской линии метро временно приостановят. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, с 20 марта 2020 года с 21:00 MSK для пассажиров будут закрыты станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Розовая ветка возобновит работу во вторник, 24 марта, в 05:30 MSK.

Во время закрытия метро для пассажиров пустят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они будут курсировать с 05:30 MSK до 02:00 MSK от станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии до станции "Некрасовка" Некрасовской линии. Автобусы не будут останавливаться у станции "Косино". Пассажиров просят пользоваться остановкой у станции метро "Лермонтовский проспект".

Сориентироваться и выбрать нужный маршрут помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые будут дежурить возле временно закрытых станций и на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии.

Наземные маршруты городского транспорта работают с 05:30 до 01:00 MSK.

Временное закрытие розовой ветки связано с подключением инженерных коммуникаций новых станций подземки к действующей инфраструктуре. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами. Уже в конце месяца планируется открыть четыре новые станции на Некрасовской линии и две на Большой кольцевой.

"AK&M" от 19.03.2020
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