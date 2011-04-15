Движение поездов по Некрасовской линии метро временно приостановят. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 20 марта 2020 года с 21:00 MSK для пассажиров будут закрыты станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Розовая ветка возобновит работу во вторник, 24 марта, в 05:30 MSK.



Во время закрытия метро для пассажиров пустят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они будут курсировать с 05:30 MSK до 02:00 MSK от станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии до станции "Некрасовка" Некрасовской линии. Автобусы не будут останавливаться у станции "Косино". Пассажиров просят пользоваться остановкой у станции метро "Лермонтовский проспект".



Сориентироваться и выбрать нужный маршрут помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые будут дежурить возле временно закрытых станций и на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии.



Наземные маршруты городского транспорта работают с 05:30 до 01:00 MSK.



Временное закрытие розовой ветки связано с подключением инженерных коммуникаций новых станций подземки к действующей инфраструктуре. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами. Уже в конце месяца планируется открыть четыре новые станции на Некрасовской линии и две на Большой кольцевой.



"AK&M" от 19.03.2020