Ингосстрах и холдинг "Ромир" провели масштабное исследование восприятия страхования россиянами

Компания "Ингосстрах" и исследовательский холдинг "Ромир" провели масштабное исследование восприятия страхования россиянами. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Организаторы провели 2 сессии онлайн-опросов граждан – в апреле 2018 и декабре 2019 года (опрошено 3950 и 6400 респондентов старше 18 лет соответственно).



В списке популярных видов страхования с заметным отрывом лидируют страхование здоровья, жизни, имущества и ответственности владельцев наземного транспорта. Полисы медицинского страхования и страхования от несчастных случаев чаще приобретают молодые люди в возрасте 18-24 года и женщины старше 60 лет. Страхованием наземного транспорта больше интересуются мужчины старше 25 лет, а полисами страхования выезжающих за рубеж – женщины в возрасте 44-60 лет.



В качестве основной причины покупки страхового полиса большинство опрошенных (39%) указывают желание обрести уверенность и внутреннее спокойствие. Следующая по популярности причина – мнение, что страхование – обязательная часть жизни современного человека (14%). Также заметно выросла доля тех, кто оформил полис, так как это принято в их круге общения (с 6% до 8%).



Самыми удобными способами коммуникации для клиентов остаются личное посещение офиса страховой компании или сайта, однако их доля существенно снизилась в декабре 2019 (с 53% до 43%). Намного реже люди стали обращаться в страховую компанию по телефону (с 54% до 19%), а также оформлять услуги через агента (с 27% до 9%). Вместе с тем наблюдается тенденция к росту случаев оформления полисов через чат/голосовые звонки в мобильном приложении (с 8% до 13%). Оплачивать услуги респонденты предпочитают только при личной встрече.



В топ-5 характеристик идеальной страховой компании, по данным исследования, входит выполнение обязательств, финансовая устойчивость и хорошая репутация, а также доступность услуг и длительный срок работы на рынке.



"Результаты исследования демонстрируют качественную трансформацию восприятия института страхования – россияне стали более ответственно подходить к выбору продуктов, а оформление полиса чаще воспринимается как важная составляющая образа жизни. Эти изменения являются хорошими сигналами для страхового сегмента, и при этом означают повышение требований к качеству работы страховщиков. Наша компания внимательно отслеживает подобные тренды и постоянно корректирует продуктовое портфолио, а также процессы взаимодействия с клиентом", – отмечает директор по маркетингу компании "Ингосстрах" Даниил Проскурин.



"Ромир" – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ, география исследований охватывает более сорока государств.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 19.03.2020