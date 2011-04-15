В.Путин внёс изменения в закон об образовании

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Документ опубликован на сайте Кремля.



Законом устанавливается, что для обучения в специализированном структурном образовательном подразделении загранучреждения МИДа России по основным общеобразовательным программам наряду с гражданами, родителями (законными представителями) которых являются работники загранучреждений МИДа России, торговых представительств РФ, военных представительств Минобороны России, иных приравненных к ним военных представительств, представительств других федеральных государственных органов, которые в соответствии с законодательством РФ уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные государства, могут приниматься на бесплатной основе иные лица по решению руководителя загранучреждения, согласованному с центральным аппаратом МИДа России.



Гражданам РФ предоставляется преимущественное право при приёме на обучение по указанным общеобразовательным программам.



Согласно закону порядок и условия приёма в указанное подразделение устанавливаются МИДом России.



Законом также уточняется, что к компетенции образовательной организации относится проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.



"AK&M" от 19.03.2020