В.Путин внёс изменения в статью 14.8 КоАП

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Документ опубликован на сайте Кремля.



Законом статья 14.8 КоАП дополнена частью 5, устанавливающей административную ответственность за отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом.



Данная статья Кодекса дополнена также примечанием, предусматривающим, что в случае неоднократного отказа одному потребителю либо неоднократного отказа двум и более потребителям одновременно административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.



"AK&M" от 19.03.2020