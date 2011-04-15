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19/03/2020
14:32

В.Путин внёс изменения в статью 14.8 КоАП

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Документ опубликован на сайте Кремля.

Законом статья 14.8 КоАП дополнена частью 5, устанавливающей административную ответственность за отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом.

Данная статья Кодекса дополнена также примечанием, предусматривающим, что в случае неоднократного отказа одному потребителю либо неоднократного отказа двум и более потребителям одновременно административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.

"AK&M" от 19.03.2020
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