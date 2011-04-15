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19/03/2020
14:26

В.Путин внёс изменение в статью 20 закона о теплоснабжении

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "О теплоснабжении". Документ опубликован на сайте Кремля.

Законом предусматривается, что проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.


"AK&M" от 19.03.2020
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