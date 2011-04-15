В.Путин внёс изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Документ опубликован на сайте Кремля.



Закон направлен на стимулирование деятельности по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья на территории Арктической зоны РФ.



В частности, законом предусматривается предоставление организациям, осуществляющим деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях, льготных условий при обложении налогом на добычу полезных ископаемых.



Кроме того, законом устанавливается ставка налога на добычу полезных ископаемых в размере 0 руб. при добыче газа горючего природного, используемого исключительно для производства сжиженного природного газа и (или) для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях, до достижения накопленного объема добычи газа горючего природного 250 млрд куб. м при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с даты начала реализации продукции нефтехимии, на участках недр, расположенных полностью севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.



Также предусматривается предоставление налогоплательщикам права применять налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 года, в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимым для осуществления деятельности по освоению указанных участков недр.



"AK&M" от 19.03.2020