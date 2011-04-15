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19/03/2020
14:31

В.Путин внёс изменения в закон о гражданстве

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Документ опубликован на сайте Кремля.

Законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 33 1 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". При этом порядок подачи указанными лицами заявлений о признании их носителями русского языка будет определяться МВД России.

Одновременно Федеральным законом МВД России наделяется полномочиями по согласованию с Минпросвещения России определять единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, а также порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов.

"AK&M" от 19.03.2020
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