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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 марта в размере 87.2669 руб. против 84.8881 руб. на 19 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
19.03.20 - 84.8881 руб.
18.03.20 - 82.3056 руб.
17.03.20 - 82.7471 руб.
14.03.20 - 81.8610 руб.
13.03.20 - 83.6584 руб.
"AK&M" от 19.03.2020