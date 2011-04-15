В.Путин подписал закон, уточняющий параметры федерального бюджета на 2020 год

Президент России подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Документ опубликован на сайте Кремля.



Законом предусматривается уточнение параметров федерального бюджета на 2020 год с учётом уточнённого прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и ожидаемого исполнения федерального бюджета в 2020 году.



Прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году составит 20593.6 млрд руб., расходов 19666 млрд руб., профицит федерального бюджета прогнозируется в размере 927.6 млрд руб.



Законом в целях финансового обеспечения мер по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ предусмотрены бюджетные ассигнования, в том числе: на финансовое обеспечение увеличения контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего образования; на увеличение расходов на предоставление материнского (семейного) капитала; на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет; на предоставление бюджетам субъектов РФ субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; на предоставление бюджетам субъектов РФ субсидий на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.



"AK&M" от 19.03.2020