Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 марта

Банк России установил на 20 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.9460

1 Азербайджанский манат 47.2485

100 Армянских драмов 16.3153

1 Белорусский рубль 31.4489

1 Болгарский лев 44.5663

1 Бразильский реал 15.6940

100 Венгерских форинтов 24.3261

1000 Вон Республики Корея 62.8264

1 Гонконгский доллар 10.3271

1 Датская крона 11.6638

1 Доллар США 80.1570

1 Евро 87.2669

10 Индийских рупий 10.6772

100 Казахстанских тенге 17.5348

1 Канадский доллар 55.3303

10 Киргизских сомов 10.9944

1 Китайский юань 11.3037

10 Молдавских леев 44.7804

1 Новый туркменский манат 22.9348

10 Норвежских крон 67.5689

1 Польский злотый 18.9761

1 Румынский лей 17.9338

1 СДР (специальные

права заимствования) 109.3943

1 Сингапурский доллар 55.3418

10 Таджикских сомони 82.2840

1 Турецкая лира 12.2984

10000 Узбекских сумов 84.1959

10 Украинских гривен 28.8383

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.4851

10 Чешских крон 31.3714

10 Шведских крон 77.5918

1 Швейцарский франк 82.5000

10 Южноафриканских рэндов 46.1580

100 Японских иен 73.5453

"AK&M" от 19.03.2020