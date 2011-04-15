Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 марта

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Банк России установил на 20 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.9460
1 Азербайджанский манат 47.2485
100 Армянских драмов 16.3153
1 Белорусский рубль 31.4489
1 Болгарский лев 44.5663
1 Бразильский реал 15.6940
100 Венгерских форинтов 24.3261
1000 Вон Республики Корея 62.8264
1 Гонконгский доллар 10.3271
1 Датская крона 11.6638
1 Доллар США 80.1570
1 Евро 87.2669
10 Индийских рупий 10.6772
100 Казахстанских тенге 17.5348
1 Канадский доллар 55.3303
10 Киргизских сомов 10.9944
1 Китайский юань 11.3037
10 Молдавских леев 44.7804
1 Новый туркменский манат 22.9348
10 Норвежских крон 67.5689
1 Польский злотый 18.9761
1 Румынский лей 17.9338
1 СДР (специальные
права заимствования) 109.3943
1 Сингапурский доллар 55.3418
10 Таджикских сомони 82.2840
1 Турецкая лира 12.2984
10000 Узбекских сумов 84.1959
10 Украинских гривен 28.8383
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.4851
10 Чешских крон 31.3714
10 Шведских крон 77.5918
1 Швейцарский франк 82.5000
10 Южноафриканских рэндов 46.1580
100 Японских иен 73.5453
"AK&M" от 19.03.2020