Правительство РФ вводит "зелёный коридор" для импортёров. Об этом на заседании Кабинета министров заявил его глава Михаил Мишустин. Стенограмма опубликована на сайте Кабмина.



"С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим "зелёный коридор" для импортёров и крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины", - заявил он.



Также он отметил, что Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и Коммуникационный центр Правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий. И конечно, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. "В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запасов такой продукции. И они нам должны об этом сообщать и подтверждать это. Для этого Министерство финансов, Минэкономразвития и Минпромторг оперативно разработают соответствующий механизм. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов", - сказал глава Кабмина.



Помимо этого он сообщил, что отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. "Я уже дал поручение до 1 мая предоставить такую отсрочку турбизнесу и авиаперевозчикам", сказал глава Правительства РФ.



"Кроме того, мы приняли решение освободить в этом году туроператоров от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь". В ближайшее время Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Ростуризмом разработают порядок компенсации убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам", - добавил М.Мишустин.



Говоря о поддержке малого и среднего бизнеса председатель Правительства сообщил, что "на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были им выделены ранее. Соответственно, увеличены объёмы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса".



"AK&M" от 19.03.2020